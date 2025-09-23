Gallup: 36% e shqiptarëve kërkojnë punë të re – Shqipëria ndër vendet me nivel të lartë të pakënaqësisë në punë

Më shumë se një e treta e punonjësve shqiptarë janë në kërkim aktiv të një pune të re, sipas raportit më të fundit të Gallup, “State of the Global Workplace 2025”.
Sipas të dhënave, 36% e shqiptarëve po kërkojnë në mënyrë aktive alternativa të reja profesionale, një shifër që, edhe pse më e ulët krahasuar me vitin e kaluar (42%), tregon se pakënaqësia në tregun e punës vijon të mbetet e lartë.
Ky tregues e rendit Shqipërinë në vendin e 8-të në Europë dhe Azinë Qendrore për nivelin e dëshirës për ndryshim pune – më lart se vende si Norvegjia, Suedia dhe Serbia.
Pse shqiptarët po largohen?
Ekspertët theksojnë disa nga faktorët kryesorë që i shtyjnë punonjësit të kërkojnë dalje nga pozicionet aktuale:
Paga jo konkurruese
Kushte jo të favorshme pune
Pasiguri në vendin e punës
Stres dhe mungesë angazhimi
Mungesë zhvillimi profesional
Emigracion ekonomik i vazhdueshëm
Gallup nënvizon se kërkimi për një punë të re lidhet ngushtësisht me mirëqenien psikologjike, nivelin e stresit në punë dhe ndjesinë e mospërfshirjes në vendin aktual të punës.
Rreziku: Largimi i trurit
Në veçanti, largimi i profesionistëve të rinj dhe të kualifikuar po përshpejtohet. Shumë prej tyre e shohin emigrimin si të vetmen zgjidhje për të arritur kushte më të mira jetese dhe karriere.
Kjo prirje përbën një kërcënim serioz për ekonominë shqiptare, jo vetëm për humbjen e kapitalit njerëzor, por edhe për vështirësitë në tërheqjen e investimeve të huaja që kërkojnë fuqi punëtore të specializuar.
Çfarë duhet të ndryshojë?
Punëdhënësit shqiptarë përballen me sfida të mëdha:
Të përmirësojnë kushtet e punës
Të ofrojnë paga më konkurruese
Të investojnë në zhvillimin profesional dhe mirëqenien e punonjësve
Nëse nuk merren masa konkrete, Shqipëria rrezikon të përballet me një hemorragji të vazhdueshme të trurit, duke cenuar seriozisht zhvillimin e saj ekonomik në dekadat që vijnë.
