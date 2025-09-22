Ousmane Dembélé fitues i ‘Topi i Artë” 2025

FRANCE – Duke mbërritur në tapetin e kuq në Teatrin Châtelet me syze dielli, Ousmane Dembélé ndoshta kishte frikë se mos verbohej nga shkëndijat përreth ose nga shkëlqimi i “Topit të Artë”.
Favoriti i madh për ceremoninë, sulmuesi francez i PSG-së pati momentin që kishte shpresuar, duke fituar Topin e 69-të të Artë këtë të hënë. Duke pasur një sezon të jashtëzakonshëm me ekipin parizien, ndërkombëtari francez (28 vjeç, 57 ndeshje, 7 gola) u bë lojtari i gjashtë francez në histori që u kurorëzua lojtari i vitit, pas Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinédine Zidane (1998) dhe Karim Benzema (2022).
Autor i 35 golave dhe 16 asistimeve në 53 ndeshje në të gjitha garat, Dembélé, golashënuesi më i mirë në Ligue 1 (21 gola), gjithashtu luajti shumë mirë në Ligën e Kampionëve, me tetë gola dhe gjashtë asistime, përfshirë dy në finalen kundër Interit më 31 maj (5-0).
Dembélé ka arritur të rishpikë veten
Lojtari më produktiv në pesë ligat kryesore evropiane (1.40 gola për ndeshje), ish-ylli i Rennes, Dortmund dhe FC Barcelona i bindi gjyqtarët ta preferonin atë ndaj yllit të Blaugranas, Lamine Yamal (18 vjeç), i cili duhej të kënaqej me një tjetër trofe Kopa. Vitinha, shoku i tij i skuadrës te PSG, plotëson podiumin dhe gjithashtu mishëron idenë e një triumfi të plotë për kolektivin parizien.
Edhe pse ende nuk e di nëse është më i mirë me këmbën e majtë apo të djathtë, Ousmane Dembélé e ka rishpikur veten si qendërsulmues nën drejtimin e Luis Enriques, me një bujari të jashtëzakonshme në presion dhe lidership teknik dhe moral. Më në fund ai ka gjetur efikasitet në lëvizjet e tij të fundit, një aspekt që prej kohësh ia kishte penguar progresin.
I rrethuar nga miq, përfshirë Moustapha Diatta, fqinjin e tij në Évreux, agjentin e tij Moussa Sissoko, udhëheqës dhe trajnerë të rëndësishëm, dhe anëtarë të familjes si nëna e tij, Fatimata, altruisti Dembélé kaloi mbrëmjen e tij të përjetshme.
Çmimet:
Topi i Artë: Dembele
Trofeu “Kopa” (Lojtari më i mirë nën 21-vjeç): Yamal
Trofeu “Yashin” (Portieri më i mirë): Donnarumma
Trofeu “Gerd Muller” (Sulmuesi më i mirë): Viktor Gyökeres
Trofeu “Johan Cruyff” (Trajneri më i mirë): Luis Enrique
Klubi i vitit: PSG
