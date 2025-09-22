“Topi i Artë” 2025/ Aitana Bonmati fituese për herë të tretë radhazi

FRANCE – Ndërsa shoqja e saj e skuadrës te Barcelona dhe Spanja, Alexia Putellas, u bë lojtarja e parë që fitoi dy herë “Topin e Artë” (2021 dhe 2022) përpara se seria e saj të ndërpritej nga një dëmtim i rëndë, Aitana Bonmati tani qëndron e vetme në krye të hierarkisë së futbollit të femrave.
Pasi fitoi “Topin e Artë” në vitet 2023 dhe 2024, organizatorja 27-vjeçare fitoi “Topin e Artë” të tretë radhazi këtë të hënë në Théâtre du Châtelet! Vetëm dy lojtarë kanë arritur një tris të tillë në kategorinë e meshkujve: Platini (1983-1984-1985) dhe Lionel Messi (katër radhazi midis viteve 2009 dhe 2012). Lavdia kurorëzuese: këtë herë trofeu prestigjioz iu dorëzua nga Andrés Iniesta, idhulli i saj.
Lojtarja më e mirë e votuar e Euro 2025-s
E emëruar lojtarja më e mirë e fushatës së Ligës së Kampionëve 2024-2025 nga UEFA (4 gola dhe 5 asiste), e cila më pas e votoi atë si lojtaren më të mirë të Euro 2025, Bonmati mbetet lojtarja më e mirë në planet, edhe nëse rekordi i saj nuk ishte aq i plotë sa mund të kishte shpresuar gjatë sezonit të kaluar.
Edhe pse ajo ende rrëmbeu skenën kombëtare me Barcelonën, ajo humbi finalen e Ligës së Kampionëve me Barçën kundër Arsenalit (0-1, më 24 maj) dhe më pas finalen e Euro me Spanjën kundër Anglisë (1-1, 1-3 në penallti).
Por organizatorja e lojës la gjurmë në këto gara, siç është goli i saj i mrekullueshëm në gjysmëfinalet e Euro kundër Gjermanisë (1-0 pas penalltive), ndërsa iu desh të shërohej nga meningjiti pak para fillimit të turneut.
