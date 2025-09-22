“Topi i Artë” 2025/ PSG fituesi i çmimit “Klubi i Vitit” për meshkuj

FRANCE – PSG u kurorëzua klubi më i mirë i vitit këtë të hënë gjatë ceremonisë së “Topit të Artë” 2025, dhe kjo nuk është aspak surprizë duke pasur parasysh suksesin e jashtëzakonshëm në sezonin 2024-2025.
Përveç paraqitjes së fortë në skenën kombëtare (Kampionati dhe Kupa e Francës, Trophée des Champions), klubi nga kryeqyteti ishte sensacioni i Ligës së Kampionëve duke fituar titullin e parë, të shoqëruar nga një finale legjendare (5-0 kundër Interit).
Për të mos përmendur një garë drejt finales së Kupës së Botës për Klube me formatin e ri (0-3 kundër Chelseat).
Performancat e tij evropiane kundër Liverpoolit, Arsenalit dhe madje edhe rikthimi 4-2 kundër Manchester Cityt në fazën e ligës kanë lënë gjurmë, ashtu si edhe stili i tij joshës dhe spektakolar i lojës.
Një karrierë gjatë së cilës kanë shkëlqyer disa individë, nga Ousmane Dembélé te Achraf Hakimi, nëpërmjet Gianluigi Donnarumma, Vitinha, Désiré Doué dhe sigurisht trajneri Luis Enrique.
