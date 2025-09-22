“Topi i Artë” 2025/ Arsenali fiton çmimin si “Klubi i Vitit” për femra

FRANCE – Pasi fitoi Ligën e Kampionëve kundër FC Barcelonës, Arsenali, i trajnuar nga holandezja Renée Slegers, u votua si klubi më i mirë i femrave i vitit në ceremoninë e Topit të Artë. Kështu, “Topçijet” pasuan Barcelonën, fituese në vitin 2024 pas një katërfishi historik (Liga e Kampionëve dhe tripletë vendase).
Më pak të frytshëm se katalanasit vitin e kaluar, anglezët kanë ngritur "vetëm" një trofe këtë sezon, duke ia lënë Kampionatin Chelseat. Por është më prestigjiozi: Liga e Kampionëve. Duke mposhtur OL në gjysmëfinale, ato dominuan Barcelonën në finale (1-0), duke i privuar Blaugranët nga një titull i tretë radhazi dhe, në të njëjtën kohë, duke fituar titullin botëror.
