“Topi i Artë” 2025/ Viktor Gyökeres fiton trofeun Gerd Müller

FRANCE – Siç pritej, duke pasur parasysh se statistikat ishin shtylla kryesore, Viktor Gyökeres u nderua këtë të hënë në mbrëmje në Théâtre du Châtelet. Sulmuesi 27-vjeçar suedez fitoi trofeun Gerd Müller, falë disa statistikave mahnitëse për vitin 2025: 63 gola të shënuar në të gjitha garat, si me Sportingun ashtu edhe me ekipin e tij kombëtar.
Një lojtar kyç në Lisbonë, vetë Gyökeres deklaroi, në një intervistë me France Football, se ishte një nga "sulmuesit më të mirë në botë".
Një sukses i vonë, ai arriti një moment historik këtë verë duke u bashkuar me Arsenalin, ku ka shënuar tashmë tre herë në gjashtë ndeshje. Mbetet për t’u parë nëse ai do të jetë në gjendje të ruajë një ritëm të tillë në Premier League, pasi suksesi i vitit të kaluar duket i vështirë për t’u përsëritur.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd