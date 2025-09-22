Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
“Topi i Artë” 2025/ Sulmuesja e Barçës, Ewa Pajor fiton trofeun Gerd Müller
Transmetuar më 22-09-2025, 22:08

FRANCE – Ndërsa Trofeu Gerd Müller u është dhënë meshkujve që nga viti 2021, Ewa Pajor fitoi edicionin e parë të këtij çmimi për femra këtë të hënë, duke u njohur si golashënuesja më e mirë e sezonit të kaluar.

E rekrutuar nga FC Barcelona në qershor 2024 pasi tronditi mbrojtjen gjermane me ngjyrat e Wolfsburg, sulmuesja 28-vjeçare polake pati një sezon të parë të jashtëzakonshëm me klubin Blaugrana: ajo shënoi 52 gola në 59 ndeshje (dhe 18 asiste) për klubin dhe kombëtaren!

Golashënuesja më e mirë në kampionatin e fundit spanjol (25 gola), Pajor arriti performanca të jashtëzakonshme në përballjet kundër Real Madridit: një dopietë në finalen e Superkupës së Spanjës (5-0) në janar dhe një tregolësh, i paprecedentë në historinë e El Clasico-ve të femrave, në ndeshjen e parë të gjysmëfinales së Kupës së Mbretit në mars (5-0). Ajo gjithashtu shënoi shtatë herë në Ligën e Kampionëve.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...