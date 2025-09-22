“Topi i Artë” 2025/ Sulmuesja e Barçës, Ewa Pajor fiton trofeun Gerd Müller

FRANCE – Ndërsa Trofeu Gerd Müller u është dhënë meshkujve që nga viti 2021, Ewa Pajor fitoi edicionin e parë të këtij çmimi për femra këtë të hënë, duke u njohur si golashënuesja më e mirë e sezonit të kaluar.
E rekrutuar nga FC Barcelona në qershor 2024 pasi tronditi mbrojtjen gjermane me ngjyrat e Wolfsburg, sulmuesja 28-vjeçare polake pati një sezon të parë të jashtëzakonshëm me klubin Blaugrana: ajo shënoi 52 gola në 59 ndeshje (dhe 18 asiste) për klubin dhe kombëtaren!
Golashënuesja më e mirë në kampionatin e fundit spanjol (25 gola), Pajor arriti performanca të jashtëzakonshme në përballjet kundër Real Madridit: një dopietë në finalen e Superkupës së Spanjës (5-0) në janar dhe një tregolësh, i paprecedentë në historinë e El Clasico-ve të femrave, në ndeshjen e parë të gjysmëfinales së Kupës së Mbretit në mars (5-0). Ajo gjithashtu shënoi shtatë herë në Ligën e Kampionëve.
