“Topi i Artë” 2025/ Vicky Lopez e Barcelonës fiton trofeun e parë Kopa për femra

FRANCE – Lojtarja dhe golashënuesja më e re në historinë e Barcelonës, një fenomen i parakohshëm që shihet rrallë në futbollin e femrave, Vicky Lopez nuk bën përjashtim nga krahasimi me Lamine Yamal.
Mesfushorja sulmuese 19-vjeçare, ashtu si ai, duhet të mësohet me vëmendjen dhe mori vëmendjen në Théâtre du Châtelet të hënën, duke marrë Trofeun e parë Kopa për Femra në histori.
Sezoni i saj 2024-2025 ishte i jashtëzakonshëm (48 ndeshje, 15 gola, 3 asiste) dhe i kurorëzuar me të gjitha sukseset në nivel kombëtar me klubin blaugrana (Kampionati Spanjol, Kupa e Mbretit, Superkupa Spanjole).
Megjithatë, ajo dështoi në finalen e Euro me Spanjën, duke u mposhtur me penallti nga Anglia (1-1, 1-3 me penallti). Me kontratë deri në qershor 2028 me Barçën, Vicky Lopez, e afruar nga PSG këtë verë, është e thirrur të bëhet liderja e ardhshme ofensive e katalanasve.
Ajo është përpara kolumbianes Linda Caicedo (20 vjeç), e cila nuk ka fituar një trofe me Real Madridin, pavarësisht statistikave mbresëlënëse (55 ndeshje, 21 gola, 12 asiste).
