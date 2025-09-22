Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ceremonia e Topit të Artë, zgjidhet portieri më i mirë
Transmetuar më 22-09-2025, 21:52

Vëmendja më e madhe është e spostuar në Theatre du Chatelet në Paris, aty ku këtë të hënë zhvillohet ceremonia e “Topit të Artë”.

Ronaldinho do të jetë ai që do të drejtojë ceremoninë dhe natyrisht do të jetë ai që në fund do dorëzojë çmimin e fituesit.

Sa i takon favoritëve kryesorë, Ousmane Dembele i PSG dhe Lamine Yamal i Barcelonës do synojnë trofeun prestigjioz. Në total, janë 30 kandidatë, ndërsa do të shpërndahen çmime të ndryshme.

Çmimet:

Trofeu “Kopa” (Lojtari më i mirë nën 21-vjeç): Yamal

Trofeu “Yashin” (Portieri më i mirë): Donnarumma

Trofeu “Gerd Muller”

Trofeu “Johan Cruyff” (Trajneri më i mirë): Luis Enrique

Çmimi “Socrates”:

