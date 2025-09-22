Mashtrimi online, arrestohet i dyshuari si organizatori kryesor për zonën e Divjakës (Emri)

dIVJAKë- Një tjetër goditje ndaj mashtrimeve online është realizuar nga Policia e Shtetit, në kuadër të operacionit “XUEX”.
Një 35-vjeçar Ereledio Shebeku, i dyshuar si organizatori kryesor i skemës mashtruese për zonën e Divjakës, është ndaluar nga autoritetet. Operacioni u zhvillua nga Drejtoria e Hetimit të Krimit Kibernetik, në bashkëpunim me Policinë e Fierit dhe me mbështetjen e Prokurorisë.
Policia u bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes ndaj platformave të dyshimta dhe të raportojnë çdo rast mashtrimi.
Njoftimi i policisë:
Drejtoria e Hetimit të Krimit Kibernetik në Departamentin e Policisë Kriminale në Policinë e Shtetit njofton se, në vijim të operacionit “XUEX”, në bashkëpunim me Drejtorinë e Policisë Fier dhe me mbështetjen e ngushtë të Prokurorisë së Fierit, është finalizuar ndalimi i personit të dyshuar si organizatori kryesor për zonën e Divjakës, shtetasi E. Sh., 35 vjeç.
Ky operacion tregon vendosmërinë e strukturave të specializuara të Policisë së Shtetit për goditjen e aktiviteteve mashtruese online, me qëllim mbrojtjen e qytetarëve dhe të sigurisë publike.
Drejtoria e Hetimit të Krimit Kibernetik në Policinë e Shtetit u bën thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes dhe të mos bien pre e platformave mashtruese, si dhe të jenë të kujdesshëm me të dhënat e tyre personale dhe bankare, në faqe apo aplikacione të pasigurta.
Çdo rast i dyshimtë të raportohet pranë strukturave të Drejtorisë së Hetimit të Krimit Kibernetik në Policinë e Shtetit, si edhe pranë seksioneve përkatëse në çdo DVP.
