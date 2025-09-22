Stuhi të furishme godasin qytetin italian

ITALI- Qyteti italian Meda është përmbytur nga shirat e rrëmbyeshëm dhe dalja nga shtrati e lumit Taro. Inmeteo shkruan se kryebashkiaku i Medës, Luca Santambrogio, përshkroi emergjencën dramatike që ka goditur qytetin në orët e fundit si apokaliptike.
"Nuk kemi parë kurrë diçka të tillë; është një situatë apokaliptike", tha Santambrogio.
Qyteti i Medës është përmbytur dhe rrugët janë të pakalueshme. Por ndërprerjet nuk kufizohen vetëm në kufijtë komunalë: kriza prek të gjithë aksin e lumit Tarò, i cili kalon nëpër Cabiate, Seveso, Cesano Maderno dhe Bovisio Masciago.
Kryebashkiaku e përshkroi ngjarjen si shumë më serioze se përmbytja e vitit 2014, duke theksuar natyrën e jashtëzakonshme të rrjedhës së ujit. "Shiu tani është zbutur", deklaroi ai në një përditësim në orën 12:30 të pasdites.
Emergjencë në azilin e pleqve: banorët janë të sigurt, kuzhinat janë përmbytur
Situata është veçanërisht delikate në azilin e pleqve Meda, i izoluar nga uji i lartë. Banorët janë zhvendosur në vende të sigurta në katet e sipërme, por objekti është i arritshëm vetëm me anë të gomoneve të mbrojtjes civile.
"Kuzhinat janë përmbytur, dhe ne po punojmë për të siguruar vakte të ngrohta për banorët falë një marrëveshjeje me mensat e shkollave", shpjegon Santambrogio.
Frika nga vala e përmbytjes
Pavarësisht një ndërprerjeje të reshjeve, shqetësimet mbeten të larta. Autoritetet po monitorojnë nga afër përparimin e përmbytjeve, të cilat, ndërsa lëvizin poshtë lumit Tarò, mund të shkaktojnë përmbytje të mëtejshme në orët në vijim. Ndërkohë, ekipet e zjarrfikësve, personelit të mbrojtjes civile dhe vullnetarëve po punojnë pa u lodhur për të ndihmuar popullsinë, për të pastruar rrugët kryesore nga uji dhe për të siguruar zonat më të prekura.
Qyteti, tashmë i tronditur nga ngjarja e vitit 2014, tani e gjen veten përballë një emergjence të re me përmasa edhe më të mëdha, e cila nxjerr në pah cenueshmërinë e zonës dhe nevojën për ndërhyrje strukturore afatgjata për të parandaluar fatkeqësi të ngjashme.
