Rama: Në Tetor prezantohet platforma e AI për ndërtimin e shtëpive. Është krijuar nga një shqiptar!

TIRANË- Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se muajin e ardhshëm do të prezantohet platforma e AI për ndërtimin e shtëpive. Gjatë fjalës së tij në platformën ‘Start Up’, Rama deklaroi se kjo platformë do të prezantohet në Shqipëri dhe është e krijuar nga një shqiptar. Rama theksoi se platformës mund ti jepni një përshkrim se si e doni shtëpisë dhe më pas ajo do e skicojë vetë, pa pasur nevojë për të paguar një zyrë arkitekti.
“Nuk e di se sa familjarë jeni, por rreth 70% e ndërtesave në botë ndërtohen nga jo arkitektë. Jo vetëm ne që kemi përqafuar këtë risi. Sigurisht që kanë arkitektë në shumicën e botës. Ne e dimë sesa e vështirë është për shumicën të marrin në punë një arkitekt për të ndërtuar shtëpinë e tyre. Kjo është pse shumica e shtëpive janë ndërtuar në këtë formë. Për shumë arsye, madje mund të paraqesin edhe rrezikshmëri, sic e pamë kur na ndodhi tërmeti. Një shqiptar që ishte me ne në një ditë të bukur, kur u takuam me përfaqësues të sektorit të start upeve ka shpikur platformën e tij e AI me vektorë dhe algoritme, që do të kemi privilegjin ta lancoj këtu në Tiranë. Ai është në Vjenë me ekipin e tij, do të jetë në treg kjo platformë për të ndërtuar për të gjithë. E kam parë, është magjike. Dhe doni të ndërtoni shtëpi, jepni indikacionet.
Nëse mund të bëni një skicë të vogël amatore është ok, por mund të shkruani se dua të ndërtoj shtëpi, që të lidhet me traditën e shtëpive të veriut psh. Kjo platformë ju ndërton shtëpinë. Nuk është e thjeshtë kjo. Pasi iu bën shtëpinë, ju mund të thoni se mund të bëj disa ndryshime. Madje ju bën edhe skicën inxhinierike. Pra nuk ju duhet të ndërtosh tradicionalisht, nuk duhet të shkoni në një zyrë të shtrenjtë për arkitektë por thjesht mund të keni këtë platformë dhe të merrni leje në bashki me këtë plan. Në tetor do të prezantohet në Tiranë dhe do të jetë në treg dhe në duart e gjithësecilit. Si dhe në çmënyrë njerëzit munden ta kalojnë AI që ndihmojnë njerëzit. Ka njerëz që nuk kanë mundësi për arkitekturë, inxhinierë, qeveritë e bëjnë të vështirë sepse duhet të garantojnë se shtëpia duhet të jetë e sigurt. Me këtë platformë do të bëjmë promovim dhe njerëzit mund të ndërtojnë shtëpitë e tyre në mënyrë shumë të thjeshtë. Mund të ndërtojnë godina. Kjo është çmenduri. Eliminon 95% të punës së bërë që njerëzit bëjnë në praktikën e tyre të arkitekturës. Do t’i bëjë arkitektët jo aq të shtrenjtë, dhe ka shumë që mund të bëjë AI për demokratizimin,” tha Rama.
