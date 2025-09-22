Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Nuk kemi zgjedhur ende problemin e martesave online’! Rama: Divorcet janë me të lehta se kam përvojë
Transmetuar më 22-09-2025, 12:55

TIRANË- Kryeministri Edi Rama ka bërë disa batuta me profesorin William P. Barnet në prezantimin e platformës ‘Start Up’. Gjatë fjalës së tij, Rama duke folur për shërbimet online, tha se ende nuk kanë zgjidhur problemin e martesave online, pasi duhen dëshmitarët.

Ndërkohë që profesori Barnet, pyeti Ramën nëse mund të bëjnë divorcin online, ky i fundit tha se divorci është më i lehtë pasi ka përvojë në këtë.

Rama: Nuk e kemi zgjidhur ende problemin e martesave online, kjo është ende një gjë që ende se kemi plotësuar, se duhen dëshmitarët dhe dëshmitarët, por edhe mund ta bëjmë.

Prof. William P. Barnet: Po divorcin online mund ta bëni

Rama: Besoj fort që divorcet, se unë nga përvoja kam pasur disa, janë më të thjeshta sepse bëhen në ëhatsapp dhe më pas formatizohen në sallën e gjyqit. Por martesa është pak më e vështirë si proces. Këto janë bekime që gjenerohen nga teknologjia dhe AI na jep oportunitete të reja.

