‘Nuk kemi zgjedhur ende problemin e martesave online’! Rama: Divorcet janë me të lehta se kam përvojë

TIRANË- Kryeministri Edi Rama ka bërë disa batuta me profesorin William P. Barnet në prezantimin e platformës ‘Start Up’. Gjatë fjalës së tij, Rama duke folur për shërbimet online, tha se ende nuk kanë zgjidhur problemin e martesave online, pasi duhen dëshmitarët.
Ndërkohë që profesori Barnet, pyeti Ramën nëse mund të bëjnë divorcin online, ky i fundit tha se divorci është më i lehtë pasi ka përvojë në këtë.
Rama: Nuk e kemi zgjidhur ende problemin e martesave online, kjo është ende një gjë që ende se kemi plotësuar, se duhen dëshmitarët dhe dëshmitarët, por edhe mund ta bëjmë.
Prof. William P. Barnet: Po divorcin online mund ta bëni
Rama: Besoj fort që divorcet, se unë nga përvoja kam pasur disa, janë më të thjeshta sepse bëhen në ëhatsapp dhe më pas formatizohen në sallën e gjyqit. Por martesa është pak më e vështirë si proces. Këto janë bekime që gjenerohen nga teknologjia dhe AI na jep oportunitete të reja.
