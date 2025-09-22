Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Më ka humbur mbesa’! Gruaja denoncon zhdukjen e 21-vjeçares!
Transmetuar më 22-09-2025, 12:07

Një 38-vjeçare ka denoncuar në polici zhdukjen e mbesës së saj.

Shtetasja me inicialet T. M., denoncon zhdukje 21-vjeçares me inicialet M. F.

Njoftimi i policisë:

Dje, kallëzoi shtetasja T. M., 38 vjeçe, se ka humbur kontaktet që prej datës 20.09.2025, me mbesën e saj, shtetasen M. F., 21 vjeçe, banuese në Sarandë.

Punohet për gjetjen e 21-vjeçares, si dhe për sqarimin e rrethanave të rastit.

