‘Më ka humbur mbesa’! Gruaja denoncon zhdukjen e 21-vjeçares!

Transmetuar më 22-09-2025, 12:07
Një 38-vjeçare ka denoncuar në polici zhdukjen e mbesës së saj.
Shtetasja me inicialet T. M., denoncon zhdukje 21-vjeçares me inicialet M. F.
Njoftimi i policisë:
Dje, kallëzoi shtetasja T. M., 38 vjeçe, se ka humbur kontaktet që prej datës 20.09.2025, me mbesën e saj, shtetasen M. F., 21 vjeçe, banuese në Sarandë.
Punohet për gjetjen e 21-vjeçares, si dhe për sqarimin e rrethanave të rastit.
