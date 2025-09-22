Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Detaje të reja nga ngjarja në Greqi, një shqiptar i përfshirë në varrosjen e 91-vjeçares: E bëra me ndihmën e Janit, më duheshin para
Transmetuar më 22-09-2025, 12:05

GREQI – Detaje të reja kanë dalë nga krimi që u zbulua në Greqi, ku një 62-vjeçare fshehu dhe varrosi pranë banesës nënën e saj 91-vjeçare, me qëllim që ti merrte pensionin. E arrestuara ka deklaruar se e varrosi nënën e saj me ndihmën e Janisit, shqiptarit i cili sipas saj ishte punëtor në fshatin Viotia.

"E varrosa me ndihmën e Janit, më duheshin para" tha ajo.

Protothema raporton se policia ende nuk e ka indentifikuar personin me emrin Jani, i cili dyshohet të jetë i përfshië në krim. Hetuesit e konsiderojnë thelbësore gjetjen e tij pasi, sipas të akuzuarës, ai ishte personi që e ndihmoi të transportonte dhe varroste nënën e saj.

Policia kontrolloi shtëpinë e 62-vjeçares dhe hapi një gropë të vogël, ku gjeti brenda trupin e pajetë të 91-vjeçares. Trupi nuk ishte varrosur shumë thellë dhe ishte i mbuluar vetëm me dhe, ndërsa gropa kishte një diametër të vogël.

