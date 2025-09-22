Droni ukrainas godet një ndërtesë në Krime, 3 të vrarë dhe 16 të plagosur!

Tre persona u vranë dhe 16 të tjerë u plagosën në Krime, një gadishull jugor ukrainas të aneksuar nga Moska, në një sulm me dron ukrainas. Një qendër spitalore dhe një shkollë pësuan gjithashtu dëmtime.
Ndërkohë, avionët luftarakë gjermanë dhe suedesë u ngritën në ajër një ditë më parë pasi u pikas një avion spiun rus që fluturonte mbi Detin Baltik. Zyrtarët ushtarakë thanë se dy avionë luftarakë suedezë Gripen dhe dy avionë gjermanë Eurofighter u vendosën në hapësirën ajrore ndërkombëtare për të monitoruar dhe fotografuar avionin zbulues rus IL-20.
Sipas forcave ajrore suedeze dhe gjermane, avioni po fluturonte pa siguruar një rrugë fluturimi ose kontakt radio që mund të tregonte praninë e tij, thanë zyrtarët ushtarakë.
Monitorimi, i cili përfundoi pa incidente, vjen në një kohë kur vendet anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian janë në gatishmëri të lartë për shkak të aktiviteteve ushtarake dhe zbuluese ruse në dhe përreth hapësirës së tyre ajrore.
