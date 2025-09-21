Tunizianët kacafyten me shqiptarët në Itali, plagoset me armë i riu shqiptar. Në gjendje kritike për jetën

Dy persona u plagosën, njëri prej tyre një 28-vjeçar shqiptar, i cili është në gjendje kritike dhe po mbahet në spitalin Baglieri në Modica të Italisë.
Të shtënat ndodhën sot rreth orës 14:00 në sheshin qendror Piazza Gramsci në Scicli.
Dy grupe, shqiptarë dhe tunizianë, u përleshën, me shumë mundësi për ndarjen e territorit. Gjatë rrëmujës, të dy grupet u përplasën dhe ndoqën njëri-tjetrin. Karabinierët nga stacioni i Scicli-t dhe kompania Modica po hetojnë rastin.
