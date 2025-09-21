‘Mos më vono se jam në hasmëri…’! Policia e Elbasanit ndalon Valter Bamin

Vëllai i Durim Bamit, Valter Bami ka thyer masën “arrest shtëpie”. Burime për mediat bëjnë me dije se një punonjës i qarkullimit rrugor në Elbasan ndaloi një automjet tip “Audi” i cili drejtohet nga shtetësja me ininciale E.S.
Në automjet ndodhet dhe Bami i cili i kishte kërkuar efektivit që të mos e vononte me kontrollin pasi ishte në hasmëri.
Por, pas identifikimit, punonjësi i Rrugores në Elbasan e ka shoqëruar për në Komisariat Bamin si dhe shoferen e “Audit”.
Në janar të 2024, Valter Bami, i konsideruar edhe si "i forti"i Niklës u la i lirë.
Gjykata e Tiranës vendosi që të ndryshonte masën ndaj tij nga “arrest me burg” në “arrest shtëpie”.
Bami ra në pranga pak ditë pas atentati të 4 korrikut 2023 në Larushkë të Krujës, ku mbetën të plagosur djemtë e të ndjerit Gentian Bejtja dhe u vra kunati i tij, Ramazan Sino.
Shuarja e masës erdhi pas përfundimit të afatit 6 mujor të hetimeve nën masën arrest me burg. Duke qenë se ai akuzohej vetëm për armëmbajtje pa leje, dhe nuk u arrit që të provoheshim dot dyshimet për implikimin e tij në atentatin ndaj Bejtjas, togat e zeza vendosën që ta nxjerrin nga qelia.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd