Moment historik! Britania e Madhe, Kanadaja dhe Australia njohin zyrtarisht shtetin e Palestinës

Britania e Madhe, Kanadaja dhe Australia kanë njohur zyrtarisht sot shtetin e Palestinës.
Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Sir Keir Starmer, njoftoi se Britania e Madhe ka njohur zyrtarisht Palestinën si shtet sovran.
“Sot, për të rilindur shpresën për paqe për palestinezët dhe izraelitët, dhe për një zgjidhje me dy shtete, Mbretëria e Bashkuar njeh formalish Shtetin e Palestinës”, shkroi Starmer në “X”.
Ndërsa zyra e Kryeministrit kanadez Mark Carney, në një deklaratë të publikuar tha se “për shumë dekada, angazhimi i Kanadasë për një zgjidhje me dy shtete është bazuar në pritshmërinë se kjo do të arrihej përmes një marrëveshjeje të negociuar“.
Edhe Australia i është bashkuar kësaj iniciative historike.
Kryeministri Anthony Albanese njoftoi vendimin e njohjes së shtetit sovran të Palestinës, i cili hyn në fuqi që sot, duke vepruar në koordinim Mbretërinë e Bashkuar dhe Kanadanë.
Ky hap nga tre vendet e G7-ës synon të krijojë një moment të ri për zgjidhjen me dy shtete në Lindjen e Mesme, duke përfshirë një armëpushim në Gaza dhe lirimin e pengjeve nga sulmet terroriste të 7 tetorit 2023, të organizuara nga Hamasi.
Ky hap pritet të ngjallë reagime të forta nga Izraeli, ndërsa SHBA-të kanë paralajmëruar për pasoja të mundshme për vendet që njohin Palestinën.
Në të njëjtën kohë, kjo lëvizje mund të fuqizojë përpjekjet ndërkombëtare për lirimin e pengjeve dhe për një armëpushim të qëndrueshëm në Gaza.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd