Kishin hapur shtëpi bari, arrestohen 5 shqiptarë në Spanjë, mes tyre dhe një grua

SPANJË- 5 shqiptarë janë arrestuar ditën e sotme në Spanjë. Mediat spanjolle theksojnë se të arrestuarit janë një grua dhe katër burra, të moshës midis 24 dhe 37 vjeç, si anëtarë në një organizatë kriminale. Tre prej tyre përballen gjithashtu me akuza për kultivim dhe prodhim droge dhe një akuzë tjetër për mashtrim me energji elektrike. Dy nga këta të tre përballen gjithashtu me akuza për falsifikim dokumentesh.
Që nga mesi i gushtit, ankesa të shumta nga banorët dhe kalimtarët e zonës në lidhje me erën e fortë të marijuanës, si dhe trafikun e pazakontë të automjeteve dhe njerëzve në një zonë banimi në komunë, i vunë oficerët në gatishmëri. Kështu, Garda Civile filloi një inspektim të plotë të zonës dhe, pasi mblodhi të gjithë informacionin, ishte në gjendje të vërtetonte vërtetësinë e raporteve që kishte marrë: zhurmë nga ventilatorët e shkarkimit, një erë e fortë marihuane, një ndërprerje e dyfishtë e energjisë elektrike dhe një fluks të rregullt njerëzish dhe automjetesh.
Dy nga individët ishin përgjegjës për kujdesin dhe ruajtjen e plantacionit të brendshëm të kanabisit sativa. Oficerët i arrestuan ata pasi hynë dhe kontrolluan shtëpinë me urdhër gjykate. Një prani e madhe policore u zhvillua me mbështetjen e Njësisë së Sigurisë Qytetare të Komandës së Granadës dhe Kompanisë Armilla, Shërbimit të Qenve dhe Ekipit Pegaso.
Njëkohësisht, një tjetër njësi agjentësh arrestoi anëtarët e mbetur të organizatës kriminale në kryeqytetin e Granadës pas një hetimi pasues. Ky operacion konfirmoi ekzistencën e një qendre të prodhimit të vazhdueshëm të marijuanës të vendosur në këtë rezidencë dhe koordinimin e anëtarëve të organizatës kriminale në shpërndarjen dhe shitjen e saj.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd