Ronaldos dhe Joao Félix e rendisin Al Nassr në krye!

ARABIA SAUDITE – Një festë golash në Al-Awwal Park për Al Nassr, të cilët u gëzuan shumë me një skuadër të Al Riyadh, e cila kishte një mbrojtje të dobët. Gabimet e ekipit mysafir i lejuan yjeve, të udhëhequr nga Jorge Jesus, të shpalosnin talentin e tyre në një ndeshje të vërtetë.
Rezultati përfundimtar ishte pesë gola, megjithëse diferenca mund të kishte qenë edhe më e madhe nëse në portë nuk do të ishte portiere Milan Borjan, që bëri një performancë të shkëlqyer, duke parandaluar një humbje më të thellë.
Me këtë fitore, Al Nassr bëhet lider i ligës saudite duke u barazuar me pikë me Al Ittihad (9), por duke e kaluar atë me diferencë golash.
Cristiano Ronaldo shënoi dy gola që e çojnë numrin e tij personal në 946 gola, duke mbetur i vendosur në qëllimin e tij për të arritur pikën historike prej 1.000 golash. Një sfidë që, me këtë ritëm, duket se është në dorën e tij pa ndonjë ndërlikim të madh.
Ylli tjetër ishte Joao Félix, i shkëlqyer në lidhje me shokët e ekipit dhe vendimtar me dy gola dhe një asist. Sulmuesi nga Viseu tani ka shënuar pesë herë në ligë, duke konfirmuar se mbërritja e tij në Arabinë Saudite ka qenë një sukses në rinisjen e karrierës së tij.
Festa e shënimit të golave filloi herët: Joao Félix hapi serinë e golave në minutën e pestë . Ekipi i Javi Callejas luftoi shumë në pjesën e parë, duke krijuar hapësira që kundërshtarët i shfrytëzuan sipas dëshirës. Rezultati ishte 3-0 në pjesën e parë, megjithëse mund të kishte qenë më i lartë: portugezët kishin shënuar edhe një gol të katërt, por u anulua për një ndërhyrje të mëparshme nga Sadio Mané në mesfushë.
Pas rinisjes, Al Riyadh dukej shumë më mirë, duke arritur të balanconte posedimin e topit dhe në disa raste duke mbajtur nën kontroll presionin e kundërshtarit. Ata madje arritën të edhe të shënonin falë Syllas, që përfundoi një krosim të bukur nga Okou, i cili sapo kishte dalë nga stoli.
Megjithatë, përgjigjja ishte e pafrytshme: Al Nassr imponoi përsëri fuqinë e tij sulmuese dhe vulosi fitoren me dy gola të tjerë, duke e mbyllur ndeshjen me një fitore të thellë (5-1) që forcon pozicionin e tyre në krye të tabelës.
