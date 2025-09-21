Arbër Hoxha shënon gol spektakolar për Dinamon e Zagrebit

KROACI – Arbër Hoxha ka lënë gjurmë në një nga ndeshjet më të zjarrta të kampionatit kroat. Sulmuesi i Kombëtares shqiptare shënoi një gol spektakolar për Dinamo Zagrebin në përballjen e vështirë në transfertë ndaj Hajduk Splitit.
Moment i artë erdhi në minutën e 44-t, kur Hoxha mori topin në mesfushën e vet dhe nisi një sprint të pandalshëm. Asnjë nga mbrojtësit vendas nuk mundi ta frenonte, derisa ai lëshoi një goditje të fuqishme nga jashtë zonës. Topi përfundoi drejt e në rrjetë, duke ndezur festën e tifozëve mysafirë në “Poljud”.
Derbi mes Hajdukut dhe Dinamos është tradicionalisht një nga ndeshjet më të tensionuara dhe të ndjekura në Kroaci. Aktivizuar titullar nga trajneri, Hoxha i shpërbleu besimin me një realizim që mund të konsiderohet ndër më të bukurit e këtij sezoni në ligë. Ky gol i rrit më tej reputacionin e tij, duke e konfirmuar si një nga lojtarët më në formë dhe më vendimtarë të Dinamos në kampionatin kroat.
Në pjesën e dytë, në minutën e 80-të, Bakrar vulosi fitoren 0-2 për Dinamo Zagreb, me një goditje potente. Dinamo Zagreb fiton ndaj rivalit kryesor për titull dhe tani kryeson me 16 pikë, 3 pikë më shumë se Hajduk Split i vendit të dytë. Për Hajdukun, luajti titullar fantazisti i Shqipërisë, Adrion Pajaziti.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd