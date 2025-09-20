Prap incident! U hoq si oficer policie, arrestohet një person i armatosur në vendin ku do të mbahet funerali i Charlie Kirk

SHBA- Një person i armatosur që hiqej si oficer policie u arrestua nga agjentët e Shërbimit Sekret në stadiumin e Arizonës, ku do të mbahet funerali i Charlie Kirk të dielën. Sipas Fox News burri u arrestua në stadiumin State Farm, shtëpia e Arizona Cardinals, në Glendale të premten.
Megjithatë, zëdhënësi i Shërbimit Sekret Anthony Guglielmi sqaroi se burri nuk ishte personel i autorizuar i sigurisë në këtë ngjarje dhe u mor menjëherë në paraburgim.
“Shërbimi Sekret i SHBA-së, në bashkëpunim me forcat lokale të rendit në Glendale, Arizona, po heton një individ i cili u vu re duke shfaqur sjellje të dyshimtë. Personi u kontaktua nga Shërbimi Sekret dhe deklaroi gjatë takimit se ishte anëtar i forcave të rendit dhe se ishte i armatosur. Individi nuk është anëtar i forcave të autorizuara të rendit që punojnë në këtë ngjarje dhe aktualisht është në paraburgim”, tha zëdhënësi i agjencisë Anthony Guglielmi.
Identiteti i të arrestuarit nuk është bërë ende i ditur. Në Funeralin e Kirk pritet të mbledhen më shumë se 100,000 njerëz, përfshirë personalitete VIP si Donald Trump dhe J.D. Vance.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd