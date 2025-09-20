Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Milan shkëlqen dhe fiton thellë në Udine
Transmetuar më 20-09-2025, 23:06

Milan shkëlqen në Udine duke fituar 0-3 ndaj Udineses. Pulisic nderoi kuqezinjtë në pjesën e parë, me një gol 5 minuta nga fundi.

Edhe pjesa e dytë nisi në mënyrën më të mirë të mundshme, pasi Fofana ndëshkoi vendasit. Goli i dytë Pulisic “vulosi” një herë e mirë fatin e takimit.

Ndeshja e radhës për ekipin e Allegrit është ndaj Lecces, takim ky i vlefshëm për Kupën e Italisë. Udinese sfidon Palermon po në Kupën e Italisë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...