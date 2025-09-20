Milan shkëlqen dhe fiton thellë në Udine

Milan shkëlqen në Udine duke fituar 0-3 ndaj Udineses. Pulisic nderoi kuqezinjtë në pjesën e parë, me një gol 5 minuta nga fundi.
Edhe pjesa e dytë nisi në mënyrën më të mirë të mundshme, pasi Fofana ndëshkoi vendasit. Goli i dytë Pulisic “vulosi” një herë e mirë fatin e takimit.
Ndeshja e radhës për ekipin e Allegrit është ndaj Lecces, takim ky i vlefshëm për Kupën e Italisë. Udinese sfidon Palermon po në Kupën e Italisë.
