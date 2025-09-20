Ekstremi i djathtë kryeson në sondazhet e fundit në Gjermani

AfD-ja e ekstremit të djathtë merr kryesimin në Gjermani.
Sipas sondazheve, partia Alternativa për Gjermaninë ka arritur një rekord prej 26% dhe, për herë të parë në histori, ka zënë vendin e parë, raporton BILD.
Koalicioni qeverisës i Merz dhe Klingbeil po humbet terren, së bashku ata marrin rreth 40% në sondazhe dhe nuk mund të ruajnë shumicën.
Nëse zgjedhjet do të mbaheshin tani, blloku CDU/CSU së bashku me AfD do të kishin avantazhin, me AfD që del si partneri kryesor.
Kancelari Friedrich Merz po humbet gjithashtu besimin e publikut. Sipas sondazheve vetëm një e katërta e gjermanëve janë të kënaqur me performancën e tij, ndërsa dy të tretat shprehin pakënaqësi.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd