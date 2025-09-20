Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Dalin pamjet nga vendngjarja ku humbën jetën babë e bir
Transmetuar më 20-09-2025, 19:30

SHKORËR- Janë publikuar pamjet nga aksidenti tragjik, ku humbën jetë babë e bir Valentin dhe Nikoll Bluda. Siç shihet edhe në pamje makina është bërë copë-copë nga përplasja e fortë.

Aksident i rëndë ndodhi rreth orër 18:20 në aksin rrugor Shkodër–Hani i Hotit, në afërsi të rrethrrotullimit të Koplikut. Policia bëri me dije se 32-vjeçari ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe është përplasur me një reklamë në rrugë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...