Dalin pamjet nga vendngjarja ku humbën jetën babë e bir

SHKORËR- Janë publikuar pamjet nga aksidenti tragjik, ku humbën jetë babë e bir Valentin dhe Nikoll Bluda. Siç shihet edhe në pamje makina është bërë copë-copë nga përplasja e fortë.
Aksident i rëndë ndodhi rreth orër 18:20 në aksin rrugor Shkodër–Hani i Hotit, në afërsi të rrethrrotullimit të Koplikut. Policia bëri me dije se 32-vjeçari ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe është përplasur me një reklamë në rrugë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
