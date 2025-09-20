Aksident tragjik në aksin Shkodër – Hani i Hotit. Humbin jetën babë e bir

Shkodër- Një aksident i rëndë me pasojë dy viktima është regjistruar rreth orës 18:20, në aksin rrugor “Shkodër – Hani i Hotit”.
Sipas informacionit paraprak, automjeti me drejtues shtetasin Valentin Bluda, rreth 32 vjeç, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit dhe është përplasur me një reklamë anës rrugës.
Si pasojë e përplasjes së fortë, kanë humbur jetën në vendngjarje drejtuesi i automjetit, Valentin Bluda, si dhe babai i tij, Nikol Buda, 76 vjeç, që udhëtonte si pasagjer.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për të sqaruar rrethanat dhe shkaqet e aksidentit.
Shkodër/Informacion paraprak
