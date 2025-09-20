Tragjedi rrugore në Shkodër, humbin jetën babë e bir

Shkodër – Aksident tragjik në aksin Shkodër–Hani i Hotit. Viktimat, Valentin Bluda dhe Nikoll Bluda
Rreth orës 18:20, në aksin rrugor Shkodër – Hani i Hotit, ka ndodhur një aksident me pasojë humbjen e dy jetëve.
Automjeti i drejtuar nga shtetasi Valentin Bluda, 32 vjeç, dyshohet se ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një reklamë buzë rrugës.
Si pasojë e përplasjes, ka humbur jetën në vendngjarje drejtuesi i automjetit, Valentin Bluda si dhe babai i tij, Nikoll Bluda, 76 vjeç, që ndodhej pasagjer në mjet.
Në vendin e ngjarjes ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit. /noa.al
