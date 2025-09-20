Tragjike në Theth/ Pësoi arrest kardiak teksa po vraponte, humb jetën burri nga Tirana

THETH- Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mbasditen e sotme në zonën turistike të Thethit. Mësohet se një 49-vjeçar nga Tirana teksa ishte duke ndjekur shtegun që të çon drejt “Syrit të Kaltër” ka humbur jetën
Sipas raportimeve dyshohet se 49-vjeçari ka pësuar një atak kardiak në momentin që po vraponte. ndërkohë në vendngjarje është ndërhyrë menjëherë nga autoritetet dhe një helikopter i Ministrisë së Shëndetësisë ka bërë të mundur transportimin e trupit të pajetë nga zona e thellë malore. Gjithashtu policia dhe grupi hetimor po hetojnë shkaqet e plota të ngjarjes.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd