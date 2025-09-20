I treti nga fillimi i shtatorit/ Qëllohet për vd’ekje lojtari në Ekuador

EKUADOR – Futbollisti profesionist ekuadorian Jonathan González, 31 vjeç, u vra këtë të premte në një sulm të armatosur. Kjo është vrasja e tretë e një lojtari ekuadorian në shtator, pas vrasjes së Maicol Valencia dhe Leandro Yépez, lojtarë të divizionit të dytë Exapromo Costa, më 10 shtator.
Jonathan González, një anëtar i skuadrës 22 de Julio (Divizioni i 2-të), kishte "plagë nga armë zjarri", tha policia. Një viktimë e dytë, e cila nuk është identifikuar, vdiq ndërsa po dërgohej në spital. Sulmi ndodhi në një shtëpi në provincën bregdetare të Esmeraldas, në kufirin me Kolumbinë, e cila është e përfshirë nga përleshjet midis bandave të trafikimit të drogës.
Në rastin e Maicol Valencias dhe Leandro Yépez, klubi Exapromo Costa deklaroi se dy futbollistët ishin viktima anësore, pasi nuk ishin ata shënjestra e sulmit.
Në Ekuador, vrasjet janë rritur nga 6 për 100.000 banorë në vitin 2018 në 38 në vitin 2024, me një rekord prej 47 në vitin 2023. Vendi dikur konsiderohej një strehë e sigurt midis Kolumbisë dhe Perusë, prodhuesve më të mëdhenj të kokainës në botë.
