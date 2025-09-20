Gjermania i kthen shpinën Vuçiç

Për dekada të tëra, politika gjermane e ka parë Aleksandar Vuçiçin si një garanci të stabilitetit dhe sigurisë në Ballkan.
Kohët e fundit, në komunitetin politik gjerman ka pasur gjithnjë e më shumë shenja se establishmenti politik po i largohet ngadalë Aleksandar Vuçiçit si garanci sigurie për rajonin. E vetmja parti që bie në sy është AfD. Për dekada të tëra, politika gjermane e ka parë Aleksandar Vuçiçin si një garanci të stabilitetit dhe sigurisë në Ballkan. Nga Angela Merkel te Olaf Scholz e deri te Friedrich Merz. Kritikat për disa aspekte të qeverisjes së tij kanë qenë gjithmonë të pranishme, por Vuçiç ishte shumë i rëndësishëm si për Berlinin ashtu edhe për Brukselin në disa nga proceset më të rëndësishme të stabilizimit të Ballkanit Perëndimor, siç është normalizimi i marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës dhe mbajtja nën kontroll e Milorad Dodikut. Prandaj, ata nuk donin ta shpërqendronin shumë Vuçiçin nga integrimi në BE duke e kritikuar atë. Sigurisht, ka edhe aspekte ekonomike, siç është fakti që Gjermania është investitori më i madh i huaj në Serbi, dhe së fundmi edhe çështja e bashkëpunimit strategjik në lidhje me shfrytëzimin e litiumit në luginën e Jadrës.
Mbështetje gjithnjë e më e qetë për Vuçiçin
Por kohët e fundit, ka pasur shenja në rritje se kjo dashuri për komoditet mund të jetë duke u shkatërruar. Gjermania është treguar dukshëm e rezervuar kur bëhet fjalë për mbështetjen e protestave studentore që e kanë mbajtur Serbinë nën kontroll që nga nëntori i vitit të kaluar dhe janë të drejtuara kundër qeverisë aktuale në Beograd, por duket se durimi i shumë njerëzve në Berlin po mbaron, siç është e qartë nga kritikat në rritje ndaj Vuçiçit. Kufja e fundit duket të jetë largimi i fundit i Vuçiçit për të festuar 80-vjetorin e fitores në Pekin. Atje, presidenti serb shtrëngoi duart me autokratët, dhe takimi me Vladimir Putin, të cilin kancelari gjerman Friedrich Merz (Unioni Kristian Demokrat CDU) e quajti disa ditë më parë kriminelin më të madh të luftës të ditëve të sotme, ishte veçanërisht i përzemërt. Për më tepër, Vuçiç e quajti Përfaqësuesin e Lartë për BiH Christian Schmit një "Gauleiter" dhe përfaqësuesit e Parlamentit Evropian që morën pjesë në protesta në Serbi, "llum". Nga faktor stabilizues në faktor destabilizues
Gjatë një debati në Berlin disa ditë më parë, zëdhënësi i politikës së jashtme të grupit parlamentar të Partisë Socialdemokrate të Gjermanisë (SPD), Adis Ahmetović, nuk e fshehu zhgënjimin e tij me zhvillimin e situatës në Serbi dhe Bosnjë e Hercegovinë, dhe fajësoi ekskluzivisht Vuçiçin për destabilizimin në rajon. "Vuçiç është bërë një faktor destabilizues jo vetëm për Serbinë, por edhe për Bosnjë e Hercegovinën, Kosovën dhe Malin e Zi", tha Ahmetović, dhe arriti në përfundimin me dorëzim se Berlini "ka luajtur kartën e gabuar për vite me radhë". Duket se edhe Unioni në pushtet CDU/CSU ndihet gjithnjë e më i pakëndshëm kur kritikohet për mosshprehjen e kritikave të mjaftueshme ndaj autoriteteve në Beograd. Kur u pyet nga DW për shpërthimet e fundit të presidentit serb, nënkryetari i grupit parlamentar për Evropën Juglindore nga CDU në pushtet, Michael Brand, ishte më se i qartë.
Do të na duhet të mendojmë se kë po ndihmojmë.
"Serbia nën Vuçiçin po largohet gjithnjë e më shumë nga Evropa dhe po lidhet edhe më ngushtë me Putinin dhe Xi Jinping. Fakti që Vuçiç tani po e quan Përfaqësuesin e Lartë në BiH ‘nazist’ dhe anëtarët e Parlamentit Evropian ‘llum’ duhet të ketë pasoja", është i prerë Brand. Ai arrin në përfundimin se Berlini dhe Brukseli duhet të mendojnë me kujdes për mbështetjen e mëtejshme për Vuçiçin. "Nuk duhet të mbështesim një autokrat me miliarda, i cili e shpall Evropën armik, lufton kundër popullit të tij dhe vepron në mënyrë agresive kundër fqinjëve të tij", përfundoi politikani demokrat kristian. Kritika të ngjashme ndaj Vuçiçit u shprehën nga Elmar Brok, udhëheqësi i CDU-së për politikat e BE-së, në një intervistë të kohëve të fundit me DW. Adis Ahmetović – një përfaqësues i SPD-së, partnerit të koalicionit të CDU-së së Brandos, iu referua gjithashtu sulmeve specifike verbale të Vučić-it ndaj Schmidt-it dhe politikanëve të BE-së dhe e vendosi këtë në kontekstin e asaj që dihet deri më tani për politikanin e SNS-së. "Aleksandar Vučić njihet për provokimet e tij verbale, duke pasur parasysh se gjatë luftës në Bosnjë ai ishte gazetar për kanalin televiziv të atëhershëm të propagandës ‘Channel S’. Kur argumentet nuk ndihmojnë më, ai futet thellë në kutinë retorike disonante. Çelësi i paqes dhe stabilitetit në rajon qëndron në Beograd. Nëse Serbia do të ishte një shtet funksional me demokraci dhe sundim të ligjit, nuk do të kishte konflikte në fqinjësi. Vučić po ndez zjarre në mënyrë retorike për të larguar vëmendjen nga dështimet e tij politike të brendshme", tha Ahmetović në një deklaratë për DW. Vuçiç po përdor forcën gjithnjë e më shpesh Edhe pse nuk është më kështu, ndryshe nga SPD në qeverinë e re, Partia e Gjelbër mund të ndikojë në politikën e jashtme gjermane përmes komisioneve parlamentare. Zëdhënësi i Partisë së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor është gjithashtu Boris Mijatović në këtë periudhë zgjedhore. Ai e akuzoi Vuçiçin se po përpiqet të parandalojë protestat me forcë pas 10 muajsh. Boris Mijatović pozon në Bundestag me një buzëqeshje në fytyrë.
"Që nga mesi i gushtit, shteti nën Aleksandar Vuçiç po përdor gjithnjë e më shumë gaz lotsjellës dhe shkopinj gome për të parandaluar protestat paqësore. Ne dënojmë fuqimisht përdorimin e dhunës dhe përpjekjet për të frikësuar protestuesit paqësorë, si dhe çdo përshkallëzim të mëtejshëm, qoftë kërcënime ushtarake nga shteti apo kërcënime retorike", tha Mijatoviç për DW. Politikani i të Gjelbërve, i cili gjatë periudhës së fundit zgjedhore ishte shpesh në Serbi, përfshirë edhe si vëzhgues zgjedhjesh, beson se shpërthimet verbale të Vuçiçit të drejtuara kundër anëtarëve të fraksionit të të Gjelbërve në parlamentin e BE-së janë të turpshme. "Ne e dënojmë këtë lloj komunikimi dhe presim nga z. Vuçiç që marrëveshjet ndërkombëtare të respektohen, por edhe që institucionet dhe përfaqësuesit e tyre të respektohen", përfundoi Mijatoviç. AfD – problemi nuk është te Vuçiçi dhe Dodiku
E vetmja pikëpamje e grupit më të madh opozitar në parlament, Alternativa për Gjermaninë (AfD), dallohet nga pozicioni relativisht i unifikuar i grupeve parlamentare në Bundestag. Alexander Wolf, një përfaqësues i AfD-së dhe anëtar i komitetit të politikës së jashtme të Bundestag-ut, i tha DW-së se AfD është e shqetësuar për ngjarjet në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe theksoi se krahasimet me nazizmin "sigurisht që duhen shmangur në parim, veçanërisht në situata të tensionuara ose rajone të paqëndrueshme". Por ndryshe nga përfaqësuesit e partive të tjera me të cilat folëm, përfaqësuesi i AfD-së beson se shkaku i problemeve në Ballkan qëndron diku tjetër. "AfD-ja e sheh arsyen kryesore për destabilizimin e vendit më pak në deklaratat e Vuçiçit ose Dodikut, dhe më shumë në sjelljen gjithnjë e më autokratike të BE-së dhe OKB-së, dhe përpjekjet unitare të boshnjakëve për të rishikuar Marrëveshjen e Dejtonit", thotë Wolf. Wolf, i cili shkaktoi zemërim në Bundestag në korrik duke refuzuar të përdorte termin gjenocid për ngjarjet në Srebrenicë, beson se aktakuza kundër Milorad Dodikut shërben gjithashtu për të nxitur një grup etnik kundër një tjetri dhe përfundoi: "Bosnja dhe Hercegovina nuk mund të mbijetojë si një shtet i centralizuar dhe boshnjakët nuk duhet t’u mohojnë të drejtat pakicave të tyre, veçanërisht kroatëve dhe serbëve (red.: Kroatët dhe serbët nuk janë pakica, por popuj përbërës në BiH). Ndryshimet arbitrare në ligjin zgjedhor ose kodin penal për qëllime partiake duhet të refuzohen. Dodiku është presidenti i zgjedhur në mënyrë demokratike i Republika Srpska dhe si i tillë, veçanërisht nëse referendumi e konfirmon atë në detyrë në tetor, ai duhet të respektohet."/ Deutsche Welle.
