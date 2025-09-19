Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Dhunohet polici në Fushë-Krujë
Transmetuar më 19-09-2025, 21:25

Një punonjës i policisë së Fushë Krujës është goditur teksa parkonte makinën nga një person i identifikuar si Aranit Merlika.

Autori është shpallur në kërkim, ndërsa polici ndodhet në komisariat ku ka dhënë dëshminë e tij për ngjarjen dhe ka kryer denoncimin.

Policia po heton shkaqet e dhunës ndaj efektivit E.Kasmi.

Paraprakisht dyshohet se polici dhe autori janë konfliktuar më herët gjatë ditës së sotme.

