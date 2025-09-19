Rama: ‘Duhet futur IA edhe në administratën e Punëve të Brendshme. Nuk do krijojmë një ‘Diell’ polic’!

TIRANË- Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se Ministrja Albana Koçiu duhet që të integrojë revolucionin dixhital dhe futjen e inteligjencës artificiale në administratën e punëve të brendshme. Gjatë fjalës së tij në prezantimin e Koçiut si Ministre, Rama deklaroi se nuk e ka fjalën për të krijuar një ‘Diell’ polic, por për të rritur parametrat e sigurisë në tërësi.
"Ministrja duhet të udhëheqë si gjithë ministrat e tjerë përshkallëzimin e revolucionit dixhital dhe futjen e inteligjencës artificiale edhe këtu në administratën e punëve të brendshme. Nuk e kam fjalën për të krijuar një ‘Diell’ polic këtu po për të futur AI në mënyrë që të rrisim parametrat e sigurisë në tërësi dhe këto parametra sic do e them në një copëz që kam shkëputur nga programi lidhen me punët e brendshëm.
Siguri më e lartë në rrugë, në shkolla, ku do vendosim në dispozicion të drejtorive një sistem regjistrimi në të gjithë ambjentin e shkollës, dhe nuk do ketë më histori sa thika ishin dhe kush i ra me shpullë i pari se kjo përshkallëzon te të rriturit. Siguri më e lartë për mbrojtjen e territorit me drone dhe pastaj siguria në qarkullimin e mallrave," tha Rama.
