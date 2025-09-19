Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Armë dhe kokainë, arrestohen dy persona në Lushnje. Emrat
Transmetuar më 19-09-2025, 13:40

Dy persona u arrestuan nga Policia e Lushnjës nën akuzën e mbajtjes pa leje të armëve të zjarrit dhe shitjes së lëndëve narkotike kokainë.

Aksioni u krye nga Seksionit për Hetimin e Narkotikëve dhe me shërbimet e Sektorit të Policisë Rrugore.

Të arrestuarit janë Denis Veliu dhe Orestian Shkurti, 23 dhe 35 vjeç, banues në Lushnjë dhe Karbunarë.

Për Veliun, policia sqaroi se “gjatë kontrollit në automjetin që drejtonte në gjendje të dehur, u gjet 1 armë sportive pistoletë, e cila u sekuestrua me cilësinë e provës materiale”.

Kurse Shkurti posedonte 12 doza kokaine, të gatshme për shitje, që gjithashtu u sekuestruan si prova.

Për të dy rastet materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Fierit, për hetime të mëtejshme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...