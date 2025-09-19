Qëlluan me shishe në drejtim të Ramës, Kuvendi përjashton 10 ditë dy deputetët e PD-së! Emrat

Sekretariati i Etikës ka dënuar Gazment Bardhin dhe Fidel Krekën të cilët akuzohen si fajtorë pasi shkaktuan kaos gjatë seancës plenare ditën e djeshme në Kuvend.
Bardhi dhe Kreka janë përjashtuar për 10 ditë nga seancat plenare për shkak se qëlluan me shishe dhe rregulloren e Kuvendit në drjetim të kryeministrit Edi Rama.
Kujtojmë që pas fjalës së “Diellës”, ministres së Inteligjencës Artificiale, deputetët e opozitës morën “flakë” duke mos lejuar që seanca plenare të zhvillohet normalisht, ndërsa nuk munguan as sendet e forta si shishe apo kushtetuta të cilat fluturonin në drejtim të kryeministrit Edi Rama.
Kreu i qeverisë kishte përgatitur një fjalim ku do të shpaloste objektivat e qeverisë së tij gjatë mandatit të katërt, por Rama nuk u lejua pasi “besnikët” e Berishës bënin zhurmuesin duke qëlluar tavolinat me dorë.
Pas 20 minutash në mënyrë kaotike u mbyll seanca e sotme plenare ku me 82 vota të socialistëve u miratua programi politik i mazhorancës dhe Kabineti i Këshillit të Ministrave.
