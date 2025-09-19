Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Qeveria ‘RAMA 4’ shkon në Presidencë për të bërë betimin!
Transmetuar më 19-09-2025, 10:20

Për herë të katërt Edi Rama dhe ministrat e tij kanë shkuar në Presidencë për të bërë betimin.

Seanca e së enjtes, e parashikuar si maratonë, u ndërpre për më pak se gjysmë ore për shkak të tensioneve.

Shkak u bë fjala që kryeministri “i dha” ministres virtuale Diella, Maxhoranca nuk e toleroi sjelljen kaotike të deputetëve demokratë dhe, pas disa paralajmërimeve, kaloi në votim programin dhe kabinetin qeveritar.

Qeveria "RAMA 4":

Belinda Balluku – Zv/Kryeministre dhe ministre e Energjisë e Infrastrukturës

Albana Koçiu – Ministria e Punëve të Brendshme

Elisa Spiropali -Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

Petrit Malaj – Ministria e Financave

Blendi Gonxhja – Ministria e Kulturës, Turizmit dhe Sportit

Sofjan Jaupaj – Ministria e Mjedisit

Mirela Kumbaro – Ministria e Arsimit

Evis Sala – Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale

Delina Ibrahimaj – Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit

Besfort Lamallari – Ministria e Drejtësisë

Pirro Vengu – Ministria e Mbrojtjes

Andis Salla – Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ervin Demo – Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor

Majlinda Dhuka – Ministre e Shtetit dhe Kryenegociatorja e Shqipërisë

Adea Pirdeni – Ministre e Shtetit për antikorrupsionin

Toni Gogu – Ministria për Marrëdhëniet me Parlamentin

