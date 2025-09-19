Shefi i Pediatrisë në Korçë flet për gjendjen shëndetësore të tre të miturave që konsumuan karamele me kanabis që gjetën në rrugë

3 motra të moshave 3,7 dhe 11 vjeç janë paraqitur një ditë më parë në gjendje të rëndë shëndetësore në repartin e pediatrisë të Spitalit rajonal të Korçës.
Sipas përgjegjësit të këtij reparti, Robert Rado, falë ndërhyrjes mjekësore, gjendja e motrave 7 dhe 11 vjeçare është e përmirësuar, ndërsa vijon të jetë e rëndë gjendja shëndetësore e vajzës 3 vjeçare, e cila për shumë orë ka qenë e intubuar.
Mjeku pediatër tha se e gjithë kjo situatë ka ardhur për shkak të konsumimit të karameleve me substanca narkotike të llojit kanabis, e cila ndodh për herë të parë me mosha të tilla në Korçë.
Policia është duke hetuar rastin për të mësuar se ku i kanë gjetur karamelet me substance narkotike të treja motrat, ndërsa po këqyr edhe kamerat e sigurisë në bizneset e lagjes nr. 16 për të parë në qoftë se i kanë gjetur në kazanin e plehrave apo diku tjetër.
