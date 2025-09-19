Momenti i shpërthimit të tritolit në shtëpinë e Xhelal Mziut (VIDEO)

Një ngjarje e rëndë tronditi zonën e Kamzës pak pas mesnatës, kur persona ende të paidentifikuar vendosën një sasi lënde plasëse në murin rrethues të banesës së deputetit të Partisë Demokratike, Xhelal Mziu.
Po ashtu është publikuar edhe një video që tregon momentin e shpërthimit dhe zhurmën e krijuar në zonë.
Pamjet filmike, të siguruara nga një kamera sigurie e vendosur pranë banesës, tregojnë momentin kur ndodh shpërthimi, rreth orës 00:55.
Policia ka konfirmuar më herët se ngjarja ka ndodhur në rrugën “Arjan Sala”, dhe se për fat të mirë, shpërthimi ka shkaktuar vetëm dëme materiale, pa lënduar persona.
Grupi hetimor ndodhet ende në vendngjarje dhe po punon për identifikimin dhe kapjen e autorëve, ndërsa po analizohen edhe pamjet e kamerave të tjera të sigurisë në zonë.
