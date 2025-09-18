Kandidimi për Bashkinë e Tiranës/ Berisha: Alimehmeti kandidati që i plotëson të gjitha kushtetet

Duke folur në studion e Opinion, Berisha theksoi se Ilir Alimehmeti është kandidat që i plotëson të gjitha kushtetet për të kandiduar në zgjedhjet e iranës.
TIRANË- Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se opozita nuk do të bojkotojë procesin zgjedhor, por e konsideron të pamundur zhvillimin e zgjedhjeve të lira me Edi Ramën në pushtet. Duke folur në studion e Opinion, Berisha theksoi se Ilir Alimehmeti është kandidat që i plotëson të gjitha kushtetet për të kandiduar në zgjedhjet e Tiranës.
Blendi Fevziu: Jeni të gatshëm të futeni për zgjedhjet e Tiranës?
Sali Berisha: Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje, por ne nuk do t’i bojkotojmë. Me Edi Ramën nuk ka zgjedhje.
Blendi Fevziu: Po do të hyni në zgjedhje?
Sali Berisha: Po, do të hyjmë në zgjedhje.
Sa i përket kanditurës për zgjedhjet, Berisha tha se “nëse gjendet një figurë konsesusi është mirë, nëse gjendet një figurë konsesusi e gjithë opozitës është akoma më mirë. Jemi të hapur. Por në Shqipëri ka farsa, jo zgjedhje. Ne nuk bojkotojmë por është farsë. Rama shndërroi në farsë sot procesin themelor të shtetit, formimin e qeverisë, qeverisë së tij. Nuk e them unë, por e gjithë bota. Rama faktoi se është i gatshëm të marrë çdo vendim për të mos dorëzuar mandatin.”
Berisha: Ilir Alimehmeti në vlerësimin tim plotëson të gjitha kushtet për të kandiduar si Kryetar Bashkie në Tiranë. Duhet një figurë që plotëson disa kushte.
