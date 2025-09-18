Berisha, jo reduktimit të deputetëve dhe reformës territoriale

Kryetari demokrat Sali Berisha tha sonte se ai dhe opozita që drejton nuk do të kenë asnjë bashkëpunim dhe dakordësi me Edi Ramën për reformën territoriale dhe shkurtimin e numrit të deputetëve në Kuvend.
Në intervistën që po jep në Opinion, Berisha nuk u shpreh kundër këtyre dy reformave, por shtoi se opozita nuk i sheh si prioritete, pasi ka në fokus diçka tjetër.
"Ne do të bashkëpunojmë me Edi Ramën vetëm për reformën zgjedhore dhe për asgjë tjetër, pohoi z.Berisha.
Vite më parë, Edi Rama me mbështetjen e Ilir Metës dhe PDIU të çamëve të Shpëtim Idrizit, kaluan një reformë territoriale e cila ishte vlerë e shtuar për mazhorancën socialiste që të marrë më shumë vota në favor të saj.
Por reforma dha frytet e veta negative. Pas miratimit të saj vendi u bë me 61 bashki dhe ndarja territoriale e tyre ishte në kufijtë e absurdes: Gjirokastra, një qark me rreth 110 mijë banorë mori shtatë bashki, kurse Tirana me mbi 1 milion banorë, katër të tilla.
Por tani, Rama po kërkon që ta ndryshojë sërish ndarjen territoriale, pa qartësuar si e ka menduar atë.
Po ashtu Rama hodhi idenë e parlamentit me 101 nga 140 deputetëve që ka aktualisht. Kjo është një ide e vjetër e PD që në vitet 90 kur i ndjeri Sabri Godo kërkoi ndarjen me dy dhoma deputetësh me numër më të paktë ligjvënësit.
Deri më vitin 1992, vendi kishte 300 deputetëve më pas ata u reduktuan në 140 që janë edhe sot.
Këto reforma kërkojnë ndryshime kushtetuese dhe duket se Rama nuk mund ti realizojë pa okejin e Berishës. /noa.al
