‘Babi, gjithmonë do të jemi katërshja fantastike’/ Edlira Çepani dhe dy fëmijët mesazh prekës në 1-vjetorin e vdekjes së Gert Bogdanit

Sot shënohet një vit nga ndarja nga jeta të ish-deputetit të Partisë Demokratike, Gerti Bogdani, për shkak të një arresti kardiak.
Aktivistja Edlira Çepani ka përkujtuar të shoqin me anë të një postimi në rrjetet sociale tek shkruan se ky vit i është dukur një përjetësi.
“1 vit pa ty Gert! Duket edhe si një përjetësi, por edhe sikur ishte dje që na dhe përqafimin e fundit… Çdo ditë e çdo vit pa ty do duket si një përjetësi”, shkruan Çepani.
Më tej Edlira shkruan se ajo, fëmijët, familjarë dhe miq, do të vazhdojnë misionin e tij.
“Do t’i ngremë lart gjithë vlerat dhe kauzat për të cilat ti luftove fort, deri sa të kemi jetë! Të duam pafund e do jemi çdo ditë plot mall, deri ditën kur të takohemi sërish, drita jonë”, ka shkruar ajo.
Ndër të tjera, në postim është edhe një mesazh i dy fëmijëve të tyre, ku shkruajnë: “Të duam babi! Ti gjithmonë do të jesh shkëmbi ynë! Ne gjithmonë do të jemi “katërshja fantastike” dhe e dimë që ti ende na buzëqesh nga qielli!”
Postimi i plotë i Edlira Çepanit:
1 vit pa ty Gert! Duket edhe si një përjetësi, por edhe sikur ishte dje që na dhe përqafimin e fundit… Çdo ditë e çdo vit pa ty do duket si një përjetësi, e do duket serish sikur të kemi aty në çdo moment! Dhimbja nuk kalon me kohën, thjesht na e lehtësojnë pak barrën njerëzit që na duan e tek të cilët gjejmë mbështetje dhe ngushëllim…
Jemi të bekuar se kaq shumë njerëz na kanë dashur e na duan fort, kaq shumë miq nga e gjithë bota që të kujtojnë me mall dhe respekt, e që sot janë sërish duke të kujtuar ty, si një dritë që ndriçoje zemrat e kujtdo që kishe pranë.
Ne do e vazhdojmë hap pas hapi misionin tënd, do t’i ngremë lart gjithë vlerat dhe kauzat për të cilat ti luftove fort, deri sa të kemi jetë! Të duam pafund e do jemi çdo ditë plot mall, deri ditën kur të takohemi sërish, drita jonë! We love you daddy! You’ll always be our rock! We will always be the “fantastic four” and we know you still smile to us from heaven!
