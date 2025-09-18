Netanyahu hedh poshtë konspiracionet se Izraeli fshihet pas vrasjes së Charlie Kirk

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka hedhur poshtë konspiracionet në internet që fajësojnë Izraelin për vrasjen e aktivistit të krahut të djathtë amerikan Charlie Kirk, duke lënë të kuptohet se ata mund të jenë duke u shitur nga njerëz të paguar nga Katari.
Ky pretendim vjen në një kohë kur zyra e Netanyahut është përfshirë në një skandal mbi pagesat e Katarit për disa nga këshilltarët e tij kryesorë.
“Joseph Goebbels, ministri i propagandës naziste, tha se sa më e madhe të jetë gënjeshtra, aq më shpejt do të përhapet”, thotë Netanyahu në një deklaratë video të publikuar në X. “Epo, dikush ka sajuar një gënjeshtër të madhe monstruoze, se Izraeli kishte të bënte me vrasjen e tmerrshme të Charlie Kirk”.
Ai kundërshton konspiracionet në internet që fajësojnë Izraelin për vrasjen e aktivistit të krahut të djathtë amerikan Charlie Kirk, duke lënë të kuptohet se konspiracionet mund të jenë duke u shitur nga njerëz të paguar nga Katari.
“Kjo është çmenduri. Është e rreme. Është skandaloze”, thotë ai, duke lavdëruar Kirkun për aktivizmin e tij entuziast pro-Izraelit dhe duke vënë në dukje se ata kishin folur disa herë dhe se kryeministri e kishte ftuar së fundmi Kirkun të vizitonte Izraelin.
Konspiracistët kanë pretenduar, pa prova, se shteti hebre qëndron pas vrasjes për shkak të kritikave që ai shprehu ndaj politikave të Izraelit.
Netanyahu thotë se, përkundrazi, ai mirëpriti pikëpamjet e ndryshme të rastit sepse “ky është thelbi i Charlie-t, thelbi i një vendi të lirë”, dhe meqenëse ai i dinte sugjerimet e Kirkut “gjithmonë vinin nga zemra, nga dashuria e tij për Izraelin dhe nga dashuria e tij për popullin hebre”.
“Tani, disa po përhapin këto thashetheme të neveritshme – ndoshta nga obsesioni, ndoshta me financimin e Katarit”, shton kryeministri, duke përfunduar se Kirk meriton “nder, jo gënjeshtra”.
