Merrnin para për kolaudimin e automjeteve, lëshohen 10 masa sigurie për zyrtarët e DRSHTRR-së Fier

Prokuroria e Fierit ka lëshuar masa sigurie për 10 zyrtarë të Drejtorisë Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor Fier, të akuzuar për korrupsion dhe shpërdorim detyre.
Hetimet kanë zbuluar se punonjës të Qendrës së Kontrollit Teknik kanë lejuar kalimin në kontrollin teknik të automjeteve me defekte të mëdha, duke vënë në rrezik sigurinë e qarkullimit rrugor.
Për këto veprime ata akuzohen për “Shpërdorim detyre” në formë të përsëritur.
Ndërkohë, dy persona të tjerë, D.H. dhe J.Q., dyshohet se kanë dhënë 2 mijë lekë ryshfet për të kaluar në kontrollin teknik automjetin e tyre, duke konsumuar veprat penale të “Korrupsionit aktiv” dhe “Korrupsionit pasiv”.
Nga hetimet është zbuluar gjithashtu se një tjetër person, D.N., i ka ofruar përfitim të paligjshëm një punonjësi të Qendrës së Kontrollit Teknik, i cili jo vetëm e ka kaluar mjetin në kontroll, por nuk e ka kallëzuar rastin në organet e drejtësisë.
Prokuroria Fier ka nisur ndjekjen penale për veprat “Shpërdorimi i detyrës”, “Korrupsioni aktiv dhe pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, si dhe “Moskallëzimi i krimit”.
Masat e sigurisë të caktuara janë:
A.M., S.K., E.S., M.G., L.M. dhe E.Sh.: Detyrim për paraqitje në policinë gjyqësore dhe pezullim nga ushtrimi i detyrës publike.
J.V.: Detyrim për paraqitje në policinë gjyqësore dhe pezullim nga detyra, dyshuar gjithashtu për moskallëzim krimi.
D.H. dhe J.Q.: Detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore, për kryerjen e korrupsionit aktiv dhe pasiv.
D.N.: Detyrim për t’u paraqitur në policinë gjyqësore, për korrupsion aktiv.
