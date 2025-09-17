Paralajmërimi tronditës i ish-deputetit: Do ketë vrasje gjyqtarësh e prokurorësh!

Ish-deputeti demokrat Dashnor Sula ka lëshuar një paralajmërim të fortë, duke thënë se prokurorë dhe gjyqtarë në Shqipëri mund të jenë në rrezik jete.
Sula kujtoi atentatet mafioze në Itali në vitin 1992, kur u vranë gjyqtarët Giovanni Falcone dhe Paolo Borsellino, ngjarje që tronditën shtetin italian dhe çuan në ndryshime të mëdha në drejtësi.
“Sot jemi në kushte të tilla, ku larg qoftë humbja e një prokurori apo gjyqtari… por të jeni të sigurt se edhe ai moment do të vijë. I ka vrarë politika, krimi i organizuar”, – u shpreh Sula, duke kujtuar edhe raste të mëparshme ku janë vrarë përfaqësues të drejtësisë në vend.
Gjatë debatit, ish-deputeti Asllan Dogjani theksoi se shumë ngjarje të rënda nuk janë zbardhur:
“Janë vrarë, por duhet zbuluar pse. E di sa kam folur në Parlament e në media për atë Skerdilajd Konomin? Pse nuk e zbulojnë? I kanë të gjitha mundësitë.”
Deklaratat e dy ish-deputetëve vijnë në një periudhë tensionesh të larta mbi reformën në drejtësi dhe çështjet e krimit të organizuar, shkruan A2.
