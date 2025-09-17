Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Mesila Doda ‘distancohet’ nga PD-ja, del si deputete e pavarur në Kuvend
Transmetuar më 17-09-2025, 19:34

Mesila Doda ka zgjedhur që të vazhdojë si deputete e pavarur në Kuvend, duke mos pranuar të bëhet pjesë e asnjë prej tre grupeve parlamentare të opozitës.

Në deklarimin e saj në Kuvend, Doda thekson se nuk është pjesë e asnjë grupi parlamentar, duke u distancuar nga Partia Demokratike.

Në zgjedhjet parlamentare të 11 Majit, Mesila Doda renditej në listën e sigurt të Partisë Demokratike në Qarkun e Tiranës, e 10 në listë, ku arriti të merrte mandatin e deputetes pa bërë fare fushatë.

Ajo u fut si kandidate e PDIU-së, por kjo parti dështoi të merrte vota në këto zgjedhje, ku kryetari i saj, Shpëtim Idrizi, i cili ndodhej në listë të hapur në Tiranë, mori vetëm 1991 vota preferenciale, bashkë me diasporën.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...