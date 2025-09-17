Aksident në Lushnjë, motori përplaset me një mjet, drejtuesi në spital

LUSHNJE- Një aksident ka ndodhur ditën e sotme në Lushnje. Bëhet me dije se një drejtues motoçiklete që shërbente në shpërndarjen e ushqimeve nga një fast food është plagosur dhe dërguar me urgjencë në spitalin, pas një përplasjeje me një automjet me targa të Kosovës.
Konkretisht aksidenti ka ndodhur pranë rrethrrotullimit të njohur si i “plasmasit”, një zonë me qarkullim të dendur. Sipas hetimeve paraprake, të dy mjetet po lëviznin në të njëjtin kah, ndërsa drejtuesja e automjetit me targa kosovare ishte duke kryer një manovër për t’u futur në rrethrrotullim.
