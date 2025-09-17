Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Plagosja në Himarë, policia: Nuk u qëllua me thikë, por u dëmtua aksidentalisht me mjet mprehës
Transmetuar më 17-09-2025, 17:41

Ditën e sotme u raportua se një 69-vjeçar ishte plagosur me thikë në gjoks, ngjarje e ndodhur në Himarë.

Por policia thotë se 69-vjeçari Përparim Popa është vetëplagosur teksa kryente punime në banesën e tij. Ai është dëmtuar me mjet prerës në pjesën e kraharorit. Fatmirësisht, ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën.

Njoftimi i Policisë:

Gjatë ditës së sotme, është paraqitur për ndihmë mjekësore në spital shtetasi P. P., 69 vjeç, banues në Himarë, i cili ka deklaruar se gjatë punës për riparimin e disa dërrasave në afërsi të banesës së tij, në fshatin Ilias, aksidentalisht është dëmtuar me mjetin prerës në pjesën e kraharorit. 69-vjeçari ndodhet nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.

