Prokuroria e Kukësit konfiskon pasuritë e Fatjon Dautajt të arrestuar në Londër!

Prokuroria e Kukësit konfiskon pasuritë e familjarëve të shtetasit Fatjon Dautaj, i arrestuar në Londër për ‘Trafik droge’ e ‘Pastrim parash’
Me kërkesë të Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës u konfiskuan pasuritë e familjarëve të shtetasit F.D. nën akuzë për veprën penale “Pastrim i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale” parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal.
Ky shtetas, i arrestuar nga policia Metropolitane e Londrës për veprën penale të “Vrasjes mbetur në tentativë”, ka qenë në hetim edhe nga Agjensia Kombëtare kundër Krimeve në Angli për veprën penale “Trafik droge” dhe “Pastrim parash”.
Pas sekuestrimit të pasurisë për shtetasin në fjalë, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës, konfiskoi pasuritë e mëposhtme:
– Pasuria e llojit “Njësi” me sip. 100m2;
– Pasuria e llojit “Truall” me sip. 64m2 dhe “ndërtesë” 64m2; si dhe
– Pasuria nr. 7/285-N3, me sipërfaqe 30m2.
Fatjon Dautaj u bë i njohur për publikun kur shkelmoi një prej dyerve të selisë blu, gjatë përplasjeve në Partinë Demokratike mes dy grupimeve të Sali Berishës dhe Lulzim Bashës.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd