Policia kontroll me qen anti-eksploziv te Arkivi i Shtetit?!
Transmetuar më 17-09-2025, 12:09

Forca të shumta të ushtrisë me qen anti-eksploziv, janë duke realizuar një stërvitje pranë Arkivit të Shtetit.

Nga pamjet e publikuara shihet si ata po kryejnë këtë stërvitje nën masa të rrepta sigurie.

Arkivi i Shtetit është ngjitur me Prokurorinë e Posaçme (SPAK) dhe Gjykatën Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (GJKKO).

