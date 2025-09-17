Policia kontroll me qen anti-eksploziv te Arkivi i Shtetit?!

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 17-09-2025, 12:09
Forca të shumta të ushtrisë me qen anti-eksploziv, janë duke realizuar një stërvitje pranë Arkivit të Shtetit.
Nga pamjet e publikuara shihet si ata po kryejnë këtë stërvitje nën masa të rrepta sigurie.
Arkivi i Shtetit është ngjitur me Prokurorinë e Posaçme (SPAK) dhe Gjykatën Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit (GJKKO).
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd