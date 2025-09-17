Jorida Tabaku përjashton mundësinë e përballjes me Ogerta Manastirliun: Nuk do jem kandidate për Bashkinë e Tiranës!

Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka hedhur poshtë mundësinë e një kandidature për Bashkinë e Tiranës në zgjedhjet e pjesshme vendore.
Tabaku theksoi se, beteja e saj është në parlament duke e përjashtuar mundësinë e përballjes me Ogerta Manastirliun, kandidaten e Partisë Socialiste.
“Fokusi im është në parlament. Bashkia nuk është pjesë e ambicieve të mia. Do bëj maksimumin për të përfaqësuar PD dhe qytetarët që më votuan”, deklaroi ajo.
Deputetja gjithashtu komentoi mbi nevojën për ndryshime strukturore në drejtimin e Bashkisë së Tiranës dhe kritikoi mënyrën se si po administrohet aktualisht: “Bashkia ka nevojë për ndryshimin e sistemit, jo thjesht për ndërrim kryetarësh. Ky mënyrë e sjelluri duhet ndryshuar.”
Kujtojmë se Jorida dhe Ogerta kanë një miqësi të hershme që në kohët e gjimnazit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd