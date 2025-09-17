Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Jorida Tabaku përjashton mundësinë e përballjes me Ogerta Manastirliun: Nuk do jem kandidate për Bashkinë e Tiranës!
Transmetuar më 17-09-2025, 11:51

Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka hedhur poshtë mundësinë e një kandidature për Bashkinë e Tiranës në zgjedhjet e pjesshme vendore.

Tabaku theksoi se, beteja e saj është në parlament duke e përjashtuar mundësinë e përballjes me Ogerta Manastirliun, kandidaten e Partisë Socialiste.

“Fokusi im është në parlament. Bashkia nuk është pjesë e ambicieve të mia. Do bëj maksimumin për të përfaqësuar PD dhe qytetarët që më votuan”, deklaroi ajo.

Deputetja gjithashtu komentoi mbi nevojën për ndryshime strukturore në drejtimin e Bashkisë së Tiranës dhe kritikoi mënyrën se si po administrohet aktualisht: “Bashkia ka nevojë për ndryshimin e sistemit, jo thjesht për ndërrim kryetarësh. Ky mënyrë e sjelluri duhet ndryshuar.”

Kujtojmë se Jorida dhe Ogerta kanë një miqësi të hershme që në kohët e gjimnazit.

